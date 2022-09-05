Ankara'da gol düellosu
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 73. dakikada penaltıdan N'Koudou kaydetti. Siyah-beyazlıların formda ismi Weghorst, Dele Alli'nin golünde asist yapan isim oldu. Ankaragücü'nün golleri ise 26 ve 47. dakikalarda Beridze'den geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken Ankaragücü, 1 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.
Ankaragücü 10 kişi kaldı
Mücadelenin 82. dakikasında sarı kart gören Marlon, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını maçın geri kalan bölümünde yalnız bıraktı.