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Spor Ankara'da gol düellosu
Spor

Ankara'da gol düellosu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 00:01:00 -
Ankara'da gol düellosu

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 73. dakikada penaltıdan N'Koudou kaydetti. Siyah-beyazlıların formda ismi Weghorst, Dele Alli'nin golünde asist yapan isim oldu. Ankaragücü'nün golleri ise 26 ve 47. dakikalarda Beridze'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken Ankaragücü, 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Ankaragücü 10 kişi kaldı

Mücadelenin 82. dakikasında sarı kart gören Marlon, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını maçın geri kalan bölümünde yalnız bıraktı.

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