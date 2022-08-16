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Yerel Ankara'da gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi!
Yerel

Ankara'da gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 01:03:00 - 2022-08-16 01:07:31

Ankara’nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi’nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kaskları ve koruyucu kıyafetleri olmayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazaya davetiye çıkardılar

Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.

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