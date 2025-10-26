Ankara’da gece yarısı dehşeti! Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu
Başkent Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
