Ankara'da gece yarısı dehşeti! Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu
Yerel

Ankara’da gece yarısı dehşeti! Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Ankara’da gece yarısı dehşeti! Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu

Başkent Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yeri, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yeri motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yorumlar

Gdgdsf

Yiyin birbirinizi komple tükenin magandalar.

Zavallı halkım.

Bu ülkenin başkenti bile güvenli değil, ülkesini seven bir vatandaş olarak söylüyorum, güzel ülkem mafyanın, çetelerin, hırsızların, pezevenklerin, aşiretlerin cirit attığı, mazlum ve namuslu insanların huzur bulamadığı, milletin maraba olduğu yer haline geldi, bu ülkeyi yönetenler ve milletin vergisiyle mecliste keyf yapanların sanırım bu olaylar pek umurlarında değil, seçimden seçime zahmet edip ortaklıkta görünüyorlar.
