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Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığın cezası belli oldu

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:58
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığın cezası belli oldu

 

Ankara'da geçen sene yaşanan olay tüm ülkenin vicdanını rahatsız etmişti. Terörle mücadele gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini sokak ortasında darp edilmişti.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA İSTENİYORDU

5 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheliler Doğan Çiçek, Tamer Görkem, Barış Y, Batuhan Ö, ve Enes K. hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama," "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bugün görülen karar duruşmasında 3 sanığa 5 ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:58
  1. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. gazilere darp

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