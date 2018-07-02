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Ankara'da fırın yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Ekmek fırınında çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 işçi öldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi araştırıyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:01
Ankara'da fırın yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sararken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevleri gören bazı çalışanlar kendilerini dışarı atarken, işçilerden Abdullah Bektaş içeride mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi içeriye girmeye çalıştığı sırada işerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle daha da büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti.

Fırının çatısından yükselen alevlerin çevreye sıçrama ihtimali üzerine yan binada oturanlar evlerinden tahliye edildi.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonrası içeri giren itfaiye ve UMKE ekipleri, Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:01
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Ankara
  3. Keçiören
  4. Yangın

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