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Ankara'da film gibi operasyon! 2 gözaltı

Ankara'da polise deşifre olmamak için kaçak sigaraları renkli cam profilleri arasında getiren şüphelilere gözaltı.

26 Haziran 2018 Salı 19:18
Ankara'da film gibi operasyon! 2 gözaltı

Gaziantep'ten Ankara'ya getirdikleri kaçak sigaraları kamyonet kasasında taşıdıkları renkli cam profilleri arasına yerleştirerek piyasaya sürmeye hazırlanan 2 Suriyeli Kaçakçılık şubesi ekiplerince yakalandı. Piyasa değeri 50 bin lira üzerinde kaçak sigara ele geçirildiği öğrenilirken, şüphelilerin daha önceden karıştıkları benzeri bir suçtan dolayı da sabıka kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Olay iki gün önce Ankara'da Optimum Kavşağı Sincan istikametinde meydana geldi. Gaziantep'ten Ankara'ya kaçak sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri 06 plakalı bir kamyoneti il sınırları içerisine girişinin ardından takibe aldı. Bir süre sonra polisi fark eden şüpheliler trafik yoğunluğundan da yararlanarak aracın hızını artırarak izini kaybettirmeye çalıştı. Gözden kaybolmaya çalışan şüphelilere "dur" ihtarında bulunan ekipler, aracın durdurulmasının ardından araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 50 bin liranın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi. Polise deşifre olmamak için kaçak sigaraları kamyonetin kasa bölümünde yer alan renkli cam profilleri arasına yerleştiren 2 Suriyeli gözaltına alınırken, daha önceden karıştıkları benzeri bir suçtan dolayı da sabıka kayıtlarının bulunduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:18
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