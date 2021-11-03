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Gündem Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 9 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:35:00 -
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve "gaybubet evlerinde" saklandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 17 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 bin 110 dolar, 600 lira, 3 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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