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Aktüel Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı
Aktüel

Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:10:00 -
Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adalet teşkilatında operasyonel telefon hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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