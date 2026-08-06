Ankara'da feci yangın: 3 ev kül oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın yan yana inşa edilen 3 evin kül olmasına neden oldu.
Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.