Ankara’da feci ölüm! Yem karma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan işçi Caner K. Feci şekilde hayatını kaybetti.
Yenimehmetli Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde yem karma makinesini temizleyen Caner K. (39), makinenin aniden çalışması sonucu mekanizmaya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Caner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.