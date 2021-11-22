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Gündem Ankara'da feci olay! Araçlar birbirine girdi
Gündem

Ankara'da feci olay! Araçlar birbirine girdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde elektrik direği yola devrildi. Yaşanan olay sırasında sürücülerin paniklemesi sonrası 5 araç birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:29:00 -
Ankara'da feci olay! Araçlar birbirine girdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, elektrik direği bilinmeyen nedenle yol kenarına devrildi. Kopan kablolar ise yola düştü. Kabloları gören sürücüler fren yapınca 5 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazada, araçlarda hasar oluştu. Kabloların yola düşmesi ve kaza nedeniyle iki yönde de yol ulaşıma kapandı. Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçlar ile kabloların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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