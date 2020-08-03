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Gündem

Ankara'da feci kaza! Otomil KGYS direğine çarptı

Başkent Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sisitemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 04:51:00 -
Ankara'da feci kaza! Otomil KGYS direğine çarptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Çankaya Köşkü yönünde giden Mohammed İ. yönetimindeki 06 CD 7439 plakalı Irak Büyükelçiliği'ne ait otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu emniyete ait KGYS direğine çarptı. Kazada, sürücü Mohammed. İ. ile Hadim.H., Klatıl. K. ve Şahid.N. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil KGYS direğine çarptı Yaralılar var...

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