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Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın, yolun ortasında duran araca arkadan çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:06
Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya karayolu Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Konya istikametine giden 06 FE 205 plakalı araç, yol ortasında aniden durdu. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan 06 FH 2342 plakalı TIR, arkadan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:06
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var

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