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Yerel Ankara'da feci kaza: 1 yaralı
Yerel

Ankara'da feci kaza: 1 yaralı

Ankara’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Kazada bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 05:38:00 -
Ankara'da feci kaza: 1 yaralı

Kaza saat 00.44 sıralarında Ankara Protokol yolu Hasköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen 06 VG 813 plakalı otomobilin sürücüsü Hasköy mevkine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak sürüklendi.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde şoförün yanında yaralı şekilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri trafiğin kontrollü akışını sağlarken kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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