Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlıdere Kavşağı'nda aynı yöne gitmekte olan bir TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uzman Çavuş Ö.Ö. ve Uzman Çavuş E.A. ise ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan E.A.'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.