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Ankara'da evlat vahşeti! Tartıştığı annesini...

Başkent Ankara'da henüz belirlenemeyen bir nedenle annesiyle tartışan cani oğul annesini tüfekle vurup öldürdü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
Ankara'da evlat vahşeti! Tartıştığı annesini...

Ankara'nın Mamak ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Duralialiç Mahallesi'nde Sezgin İ. ile annesi Z.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sezgin İ, annesi Z.İ'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
  1. Ankara
  2. pompalı tüfekle annesini öldürdü

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