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Aktüel Ankara'da etkili olan kum fırtınası
Aktüel

Ankara'da etkili olan kum fırtınası

Vali Şahin, Polatlı ve civarındaki şiddetli rüzgar nedeniyle 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:17:28 -
Ankara'da etkili olan kum fırtınası

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı ilçesi ve civarında meydana gelen şiddetli rüzgar ve kum fırtınasında, ilk tespitlere göre 6 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Şahin, Twitter hesabından, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise yaptığı açıklamada, ilçenin tamamını toz bulutu ve fırtınanın kapladığını, yer yer yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan küçük çaplı yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

"Şu ana kadar bize intikal eden acı bir haber yok." ifadesini kullanan Yıldızkaya, yaralıların da ayakta tedavi edildiklerini bildirdi.

Yıldızkaya, "Daha çok kırsal mahallelerdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların uçtuğuyla ilgili çok ciddi haber geliyor. Ekiplerimiz alandalar. Birkaç ağaç düşmesiyle ilgili sıkıntımız var, bunları çözdük ama şu anda sakinledi, yağmur yağıyor. Şu an sakin her şey kontrol altında. Kriz masası işin başında." ifadesini kullandı.


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