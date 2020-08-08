Ankara'da elektrik hatları yenilenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararıyla ENERJİSA tarafından uygulanacak uzun süreli elektrik hattı yenileme çalışmalarında şehrin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışmaları yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış enerji hatlarının (havai hatlar) yer altına alınacağı bildirildi. Açıklamada, ''Enerji kalitesini yükselterek gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve kesintilerin önüne geçmek için eski trafolar ile cadde ve sokaklarda tehlike yaratma ihtimali bulunan elektrik direkleri kaldırılarak yerine galvaniz direkler konulacak.'' ifadesi kullanıldı.

AYKOME kararıyla elektrik hattı yenileme çalışmalarına başlayacak ENERJİSA'nın, bu çalışmalar süresince fiziki ve teknik koşullara uyulmasından trafik güvenliğine, çıkarılan enkazın uygun döküm alanlarına taşınmasından kazı doldurma işlemine kadar birçok konuda takip edileceği belirtildi.

Şehir hastanelerinin enerji taleplerinin karşılanmasının da amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerin bulunduğu bölgelerde, yoğun insan sirkülasyonunun yaşanması nedeniyle vatandaşların hastaneye geliş gidişlerinde daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için elektrik hattı yenileme çalışmalarına hız verileceği kaydedildi.

Elektrik hatlarının yenilenmesi kapsamında uzun süreli çalışmaların yapılacağı bölgeler ve tarihler şöyle:

- Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi ile civarındaki cadde ve sokaklar: 10 Ağustos-13 Eylül

- Çankaya Malazgirt Mahallesi, Dikmen Caddesi, Lizbon Caddesi, İlker Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-8 Kasım

- Keçiören Ayvalı Mahallesi, Ayvalı Caddesi, Süleymaniye Caddesi, Halil Sezai Arkut Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Etlik Caddesi, Gazze Caddesi, Seval Caddesi, Nihan Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-27 Eylül

- Etlik Şehir Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tanzimat Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, İvedik Kavşağı, Beypazarı Caddesi ve 90. Sokak: 10 Ağustos-30 Ağustos

- Bilkent Şehir Hastanesi çevresi ve Bilkent Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Lodumlu yolu çevresinde bulunan cadde ve sokaklar: 16 Ağustos-11 Ekim