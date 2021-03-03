  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'da ekmeğe zam
Gündem

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek fiyatların yüzde 16 zam yaptıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 11:00:00 -
Ankara'da ekmeğe zam

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi." dedi.

Alnıaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu söyledi.

Ocak ayında ekmek fiyatlarına zam yapmak için toplandıklarını, zamlı fiyat tarifesinin 24 Şubat'ta alındığını dile getiren Alnıaçık, söz konusu fiyat artışının bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Alnıaçık, yapılan toplantılarda yüzde 30 zam talep ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Son 3 ay içinde yüzde 45 civarında una, yüzde 90 civarında da mayaya zam geldi. İşçiliğe de yaklaşık yüzde 20 zam oldu. Bu şartlar altında fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu. Fırıncılarımızın daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı. Bu zamla bile fırıncılarımız kar edecek seviyede değil ancak bir nefes alabilecekler. Yapılan zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi. Diğer bütün ekmek çeşitlerine de aynı oranda zam geldi."

Un ve maya fiyatları artmadığı sürece bir müddet bu fiyatlarla ekmek satışı yapılacağını belirten Alnıaçık, salgından dolayı bu oranda zam yaptıklarını ve fırıncılar için esas yapılması gereken zam oranının yüzde 30 olduğunu ifade etti.

6 ay arayla ikinci zam

Fırıncıların kararıyla 2020'nin eylül ayında da zam yapılarak 1.25 TL olan 200 gram ekmek 1.50 TL'ye çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması
Ekonomi

Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması

Yeniakit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak, kripto para meselesi hakkında Yeniakit'in Youtube kanalına çok önemli açıklamalarda bulundu...
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor
Dünya

Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nın kontrol ettiği noktalarda bulunan kampları ziyaret bahanesiyle çok sayıda Avrupalı milletvekilinin bölgede cirit at..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay