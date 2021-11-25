  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara’da EGO ne kadar oldu? Ankara’da toplu taşımaya zam mı yapıldı?
Yerel

Ankara’da EGO ne kadar oldu? Ankara’da toplu taşımaya zam mı yapıldı?

CHP, HDP ve İYİ Parti’nin oylarıyla seçimen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaadlerini tam tersini yapmaya devam ediyor. Ankara’da tolu ulaşıma zam yapıldığı açıklandı. Peki Ankara’da toplu taşımaya ne kadar zam yapıldı? Ankara EGO ne kadar oldu? İndirimli ve öğrenci biletlerine zam yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:38:00 - 2021-11-25 17:39:28
Ankara’da EGO ne kadar oldu? Ankara’da toplu taşımaya zam mı yapıldı?

Ankara'da raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığından sorumlu EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle zam yapılacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Son dönemde yaşanan kur artışlarının EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyetinin 290 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Toplu taşımaya 2 yıldır zam yapılmadığı vurgulanırken, toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından zammın kaçınılmaz hale getirildiği vurgulandı.

Ankara’da toplu taşımaya ne kadar yapıldı?

EGO açıklamasında "Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır.

İndirimli ve öğrenci biletlerine zam yapıldı mı?

Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...
Ekonomi

Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 760 TL'leri geçen gram altın şu sıralar 690 TL seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma ilişkin konuşan Pi..
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, döviz artışları sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı...
Duyurdular: Türkiye İKA teknolojisinde tehlikeli bir rakip olacak
Dünya

Duyurdular: Türkiye İKA teknolojisinde tehlikeli bir rakip olacak

Amerikan dergisi Forbes, ABD'nin ürettiği insanız kara araçlarını Türk teknolojisiyle karşılaştırarak çarpıcı bir habere imza attı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay