Ankara'da 'Dondurma ve Tatlı Festivali'

Başkent Ankara'da giriş ücreti 10 lira olan festivalde 3 gün boyunca dans gösterileri, dondurma ikramları, animasyon gösterileri, yarışmalar ve konserler gibi birçok etkinlik yapılacak.

Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Türkiye'de daha önce gerçekleşmemiş sektörlerde fuarlar düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDEN YAKLAŞIK 50 FİRMA

Başkentte açılan festivalin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Karapıçak, şunları dile getirdi:

"Üç gün boyunca konserler, dondurma yarışmaları olacak. Festivalimiz dolu dolu geçecek. Türkiye genelinden yaklaşık 50 firma var. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını düşünerek festivale Ankara'dan başladık ama hedefimiz İstanbul, İzmir ve Antalya'ya yaymak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerde de yapmayı düşünüyoruz. Festivalimizi 3 gün boyunca yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz."

Festival, 1 Temmuz Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.