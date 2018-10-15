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Ankara'da dev operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin pilot olduğunu bildirdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:52
Ankara'da dev operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 36 şüpheli hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin pilot olduğunu bildirdi.

Resmi açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen olmak üzere 36 şüphelinin ismine ulaştı. 9'u pilot olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:52
  1. Ankara
  2. FETÖ

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