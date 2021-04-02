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Gündem Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon
Gündem

Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda ankesörlü hatlarla mahrem imamlarla irtibat kurduğu tespit edilen 10’u aktif görevde 32 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 08:57:00 -
Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda ankesörlü hatlarla mahrem imamlarla irtibat kurduğu tespit edilen 10'u aktif görevde 32 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen,

3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş ve daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci ile askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imamında aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda belirlenen adreslere Ankara merkezli 9 ilde baskın yapıldı.

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