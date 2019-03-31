0553 313 94 23

Ankara'da CHP öne geçti!

Ankara'da açılan sandık sonuçlarına göre Mansur Yavaş öne geçti.

31 Mart 2019 Pazar 19:58
Ankara'da CHP öne geçti!

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanım süresi tamamlandı.

Ankara'da açılan ilk sandık sonuçlarına göre ise yüzde 48,63 ile Mansur Yavaş önde götürürken, yüzde 48,48 ile Mehmet Özhaseki ikinci sırada.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:58
  1. İstanbul ve Ankara'da ilk seçim sonuçları
  2. istanbul
  3. ankara
  4. binali yıldırım
  5. mehmet özhaseki
  6. ekrem imamoğlu
  7. mansur yavaş
  8. en son haber

YORUM YAZ

  • şenolşenol1 sa önce
    ne oluyor böyle sonuçlar tuaf büyük kentler biz doğundan oylar alırken chp batıdan daha çok oy almış sanki
  • HaticeHatice1 sa önce
    Kesin mukerrer oy kullanilmistir esenyurtta chp ve hdp ler yapti ama daha sandiklarin cogu acilmadi mesela bir sandiktan nerdeyse sadece saadet partisi cikmis kesin bir oyun var bunu bilmek lazim ben sandiklari gozlemledim bir cogu musait veya gozlemci kabul etmedi o gozlemci kabul etmeyenlerden chp cikti bunlara dikkat etmek lazim
  • hakan hakan 1 sa önce
    FAZIL SAY İSLAM DÜŞMANINA KONSER VERDIREN TAYYIP NE DEMISTIM 31 MART GELSIN VE SIZ AKIT YAHUDI HIRISTIYANI CENNETE SOKAN HAYRETTIN KARAMANIN YAZISINI YAYINLADINIZ VE BUNLAR IYI GUNLERIZ
  • AnkaraAnkara1 sa önce
    Ankarada Chpmühürlü torbaların bürolara götrüldğü söyleniyor.Ak partinin daha açılmamış ilçeleri var
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Ankara’da rezalet bir belediyecilik vardı ilçelerde şaşırmadım

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Acar kazandı
  1. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediye..
  2. 2019 yerel seçim sonuçları
  3. Konya'nın Çeltik ilçesinde belediye..
  4. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde..
  5. Hakkari'nin Derecik ilçesinde belediye..
  6. Kırklareli'nin Vize ilçesinde belediye..
  7. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye..
  8. Isparta'nın Aksu ilçesinde belediye..
  9. Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye..
  10. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde..
  11. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye..
  12. Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye..
  13. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde..
  14. Ordu'nun İkizce ilçesinde belediye..
  15. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye..
  16. 2019 yerel seçim sonuçları
  17. Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye..
  18. Çankırı'nın Orta ilçesinde belediye..
  19. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye..
  20. 2019 yerel seçim sonuçları
  21. Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye..
  22. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye..
  23. Çorum'un Alaca ilçesinde belediye..
  24. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye..
  25. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye..
  26. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde..
  27. Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye..
  28. CHP'den erken açıklama: 5-6 puan..
  29. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye..
  30. Erzurum Büyükşehir Belediye..
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

Günün Karikatürü

31 Mart 2019
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi