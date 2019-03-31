Ankara'da CHP öne geçti!

Ankara'da açılan sandık sonuçlarına göre Mansur Yavaş öne geçti.
31 Mart 2019 Pazar 19:58
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanım süresi tamamlandı.
Ankara'da açılan ilk sandık sonuçlarına göre ise yüzde 48,63 ile Mansur Yavaş önde götürürken, yüzde 48,48 ile Mehmet Özhaseki ikinci sırada.
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ne oluyor böyle sonuçlar tuaf büyük kentler biz doğundan oylar alırken chp batıdan daha çok oy almış sanki
Hatice1 sa önce
Kesin mukerrer oy kullanilmistir esenyurtta chp ve hdp ler yapti ama daha sandiklarin cogu acilmadi mesela bir sandiktan nerdeyse sadece saadet partisi cikmis kesin bir oyun var bunu bilmek lazim ben sandiklari gozlemledim bir cogu musait veya gozlemci kabul etmedi o gozlemci kabul etmeyenlerden chp cikti bunlara dikkat etmek lazim
hakan 1 sa önce
FAZIL SAY İSLAM DÜŞMANINA KONSER VERDIREN TAYYIP NE DEMISTIM 31 MART GELSIN VE SIZ AKIT YAHUDI HIRISTIYANI CENNETE SOKAN HAYRETTIN KARAMANIN YAZISINI YAYINLADINIZ VE BUNLAR IYI GUNLERIZ
Ankara1 sa önce
Ankarada Chpmühürlü torbaların bürolara götrüldğü söyleniyor.Ak partinin daha açılmamış ilçeleri var
Ümit1 sa önce
Ankara’da rezalet bir belediyecilik vardı ilçelerde şaşırmadım
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