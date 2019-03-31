Ankara'da CHP öne geçti! Ankara'da açılan sandık sonuçlarına göre Mansur Yavaş öne geçti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanım süresi tamamlandı. Ankara'da açılan ilk sandık sonuçlarına göre ise yüzde 48,63 ile Mansur Yavaş önde götürürken, yüzde 48,48 ile Mehmet Özhaseki ikinci sırada.

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