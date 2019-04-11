Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, ilk iş olarak Ulus meydanında bulunan Mustafa Kemal heykelini temizletti.11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, mazbatasını alarak göreve başladı.
Mansur Yavaş'ın talimatı
Mansur Yavaş'ın mazbatasını almasıyla, 25 yıl sonra Ankara'da CHP belediyeciliği dönemine girildi. Yavaş, ilk icraat olarak Ulus'ta bulunan Mustafa Kemal Atatürk Heykeli'ni temizletti. Yavaş'ın talimatıyla işe başlayan itfaiye ekipleri, tazyikli suyla heykeli kısa sürede parlattı.
YORUM YAZ