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Aktüel Ankara'da Cezayir Milli Günü etkinliği düzenlendi
Aktüel

Ankara'da Cezayir Milli Günü etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:04:19 -
Ankara'da Cezayir Milli Günü etkinliği düzenlendi

ANKARA (AA) - Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Cezayir'in Fransa'ya karşı 1954'te başlattığı kurtuluş savaşının başlangıcının yıl dönümüne ilişkin "Cezayir kurtuluş savaşında en çok gençler ve öğrenciler rol oynadı." dedi.

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1954'te başlattığı kurtuluş savaşının başlangıcının yıl dönümü nedeniyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Ankara Ofisi'nde Cezayir Milli Günü dolayısıyla "Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Adcabi'nin yanı sıra YTB Ankara Koordinatörü Ali Kurt ve YTB Türkiye Burslarıyla Türkiye'de eğitim alan öğrenciler katıldı.

Adcabi burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alan Cezayirli öğrencilerin iki ülke ilişkilerinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Cezayir'in kurtuluş savaşında en çok gençler ve öğrenciler rol oynadı. Bu savaşta 1,5 milyondan fazla insanımız şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Adcabi, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin gelişmesi için karşılıklı ortak çalışmalar yürütüldüğünü de vurguladı.

YTB Ankara Koordinatörü Kurt da Türkiye Bursları kapsamında dünyanın birçok ülkesinden öğrenciye burs verildiğini belirterek bunların arasında Cezayir'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitim alan Cezayirli öğrencilerin ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Hacettepe Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Lylia Tennah da etkinlik kapsamında bir konuşma yaptı.

Dedesinin 12 çocuğunu yetim bırakma pahasına bağımsızlık mücadelesine katılarak şehit olduğunu ifade eden Tennah, "Biz bağımsız Cezayir’in tüm gençleri olarak yarının Cezayiri'ni birlik içerisinde, tüm dost ve kardeş ülkeler ve Türkiye’nin de desteğiyle güçlü ilişkiler kurarak 1 Kasım mirasını korumayı görev olarak biliyoruz." dedi.

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