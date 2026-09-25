Ankara'da cezaevinden kaçan hükümlü yakayı ele verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’da uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 gün önce cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan Açık Cezaevi’nden 10 gün önce firar eden R.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İcra edilen çalışmalarda saklandığı yer tespit edilen zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
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