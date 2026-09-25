Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

"Benimle mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi" Ekmek almaya gittiği sırada aniden saldırıya uğradığını belirten Kadir Çay, "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı. 3-4 tane izi var, çok fazla bir şey yok. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Sonra arabadaki adamlar köpeğe vurunca köpek kaçıp gitti. Köpek gidince beni çektiler. Arabanın içerisine aldılar, ambulans çağırdılar. Kendim giderim dedim, kendim gittim hastaneye. Tedbir amaçlı iki üç tane iğne vuruldum. Sonra taburcu oldu. Olay esnasında zaten şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece kendi kendime mücadele veriyordum. Sağlık durumum şu an iyi, bir şeyimiz yok çok şükür. Bacağımı tırmalamış. Yürümekte biraz güçlük çekiyoruz" dedi.