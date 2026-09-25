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Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

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Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zincirini koparan sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan ve saldırıdan sürücülerin korna çalmasıyla kurtulan vatandaş, tedavi sürecinin ardından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ekmek almaya giderken bir anda saldırıya uğradığını belirten Kadir Çay, “Mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Olay anında şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum” dedi.

#1
Foto - Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

Olay, 23 Eylül tarihinde Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Üzerinde uzun bir zincir bulunan tasmayla, ortalıkta başıboş şekilde dolaşan sahipli köpek, evinden ekmek almak için çıkıp yolda yürüyen Kadir Çay’a aniden saldırdı. Köpek, Çay’ı bacağından ısırarak yol kenarına doğru sürüklemeye başladı. Yaşanan olayda, yoldan geçen sürücüler durarak korna basmaya ve köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

#2
Foto - Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

Kendi imkanları ile hastaneye gittiğini ifade eden Çay, tedbir amaçlı yapılan tedavi ve aşıların ardından taburcu edildi. Yaşanan korku dolu anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Kadir Çay ise yaşadığı saldırı anlarını anlattı. Zinciri kopuk tasmalı köpeğin ise olayın ardından sahibi tarafından alındığı ifade edildi.

#3
Foto - Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

"Benimle mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi" Ekmek almaya gittiği sırada aniden saldırıya uğradığını belirten Kadir Çay, "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı. 3-4 tane izi var, çok fazla bir şey yok. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Sonra arabadaki adamlar köpeğe vurunca köpek kaçıp gitti. Köpek gidince beni çektiler. Arabanın içerisine aldılar, ambulans çağırdılar. Kendim giderim dedim, kendim gittim hastaneye. Tedbir amaçlı iki üç tane iğne vuruldum. Sonra taburcu oldu. Olay esnasında zaten şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece kendi kendime mücadele veriyordum. Sağlık durumum şu an iyi, bir şeyimiz yok çok şükür. Bacağımı tırmalamış. Yürümekte biraz güçlük çekiyoruz" dedi.

#4
Foto - Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

"Sahipli bir köpekti, benden sonra sahibi alıp götürmüş" Köpeğin sokak hayvanı olmadığını, sahipli olduğunu vurgulayan Çay, "Köpek sahipliydi. Zaten uzun bir tasması vardı. Bir yerlerden kaçmış kesinlikle bu. Sokak hayvanı değildi. Biz de zaten köpekleri seviyoruz. Bu sahipli bir köpekti. Zaten benden sonra sahibi alıp götürmüş" diye konuştu.

#5
Foto - Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı

"Kardeşimizin durumu iyi, iyi yırttık" Olayın hemen ardından Kadir Çay’ın yanına giden akrabası Ramazan Karaarslan ise, hayvanların eğitilme şekline dikkat çekerek, "Mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. İyi tarafı kimseye bir zarar gelmedi. Kardeşimizin durumu iyi. İyi yırttık. Sahipli bir köpek bu, sokak hayvanı değil. Tasmasını kopartmış. Sahibi sonradan geldi, köpeği aldı götürdü. Kardeşimizde gidip aşı olup geldi. Hayvanlar bize Allah’ın emaneti, köpekleri beslerken severek besleyelim. Şiddet ile değil, severek besleyelim. Köpeği nasıl beslersen köpek öyle gider. Kardeşimizi de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

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