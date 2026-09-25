Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zincirini koparan sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan ve saldırıdan sürücülerin korna çalmasıyla kurtulan vatandaş, tedavi sürecinin ardından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ekmek almaya giderken bir anda saldırıya uğradığını belirten Kadir Çay, “Mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Olay anında şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum” dedi.