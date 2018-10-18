Ankara'da çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra yangını izledi

Olay, 3 Ekim'de Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. 1528 Sokak’ta bulunan S.T.A.'ya ait oto yedek parçası satan dükkan, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin yangından önce iş yerinin önüne geldiğini ve daha sonra park halindeki otomobiline binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti.



Önce kundakladı, sonra izledi

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, şüpheli aracın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne geldiği ve şüphelinin de eve gidip kıyıfatlerini değiştirdikten sonra yangını izlemek için tekrar dükkana döndüğü tespit etti.



Sayım olacağı için dükkanı yakmış

İş yeri sahibi S.T.A. ise görüntüleri izlediğinde, şüphelinin çalışanlarından Yılmaz T. (31) olduğunu söyledi. Yılmaz T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dükkan sahibi S.T.A. iş yerinde 120 bin liralık hasar oluştuğunu ve işçisi Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini söyledi.