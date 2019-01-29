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Ankara'da Bylock operasyonu! 31 kişi yakalandı

Ankara'da, FETÖ'ye yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve çoğunluğunun örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, 44 zanlıdan 31'i gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 13:44
Ankara'da Bylock operasyonu! 31 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında,  44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu çerçevede  sabah saatlerinde üç ayrı operasyon düzenledi.

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dört  sendikanın yöneticileri ile örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden  canlandırma girişiminde bulundukları ileri sürülen zanlıların da arasında olduğu  31 kişi yakalandı.

Firari 13 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:44
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