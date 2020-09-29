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Aktüel Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
Aktüel

Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:58:29 -
Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıdan 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 12'si, eş zamanlı operasyonla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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