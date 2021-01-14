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Gündem Ankara'da bir kadın dehşet saçtı! 4 kişiyi tüfekle yaraladı
Gündem

Ankara'da bir kadın dehşet saçtı! 4 kişiyi tüfekle yaraladı

Başkent Ankara'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşi Hasan Hüseyin G.nin darp edildiğini gören Kutsal G., 3'ü kadın 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:55:00 -
Ankara'da bir kadın dehşet saçtı! 4 kişiyi tüfekle yaraladı

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.nin darp edildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.

Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Mikail Sönmez'i ayakta tedavi ederken, hayati tehlikeleri olmayan diğer 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eşinin darp edildiğini gören kadın 4 komşusu tüfekle yaraladı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el konuldu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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