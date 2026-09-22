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Yerel Ankara’da bir evde üç erkek ölü bulundu: Vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi
Yerel

Ankara’da bir evde üç erkek ölü bulundu: Vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi

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Ankara’da bir evde üç erkek ölü bulundu: Vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi

Yenimahalle’de bir apartman dairesinde Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak’taki bir dairede üç kişinin ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı’ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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