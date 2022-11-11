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Gündem Ankara’da bir evde ölü bulunmuşlardı! O kişiler bakın kim çıktı
Gündem

Ankara’da bir evde ölü bulunmuşlardı! O kişiler bakın kim çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan vatandaşı 5 kişinin cesedi bulundu. Yapılan ilk tespitlere göre, yaşamını yitirenlerin ikisinin çoban, ikisinin matbaa işçisi ve birisinin ise fırın işçisi olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 09:50:00 -
Ankara’da bir evde ölü bulunmuşlardı! O kişiler bakın kim çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan vatandaşı 5 kişinin cesedi bulundu.

Altındağ Örnek Mahallesi'nde Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin bulunduğu Babür Caddesi'nin paralelindeki 4 katlı bir apartman dairesinin ikinci katında arkadaşlarıyla kalan Afganistan vatandaşı 5 kişiden haber alamayan yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Yapılan ilk tespitlere göre, yaşamını yitirenlerin ikisinin çoban, ikisinin matbaa işçisi ve birisinin ise fırın işçisi olduğu tespit edildi.

 

 

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