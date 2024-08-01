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Yerel Ankara’da binada gaz sızıntısı! 3 kişi hastaneye sevk edildi
Yerel

Ankara’da binada gaz sızıntısı! 3 kişi hastaneye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-01 05:53:00 - 2024-08-01 05:55:07

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binada gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilen 2’si itfaiye eri 3 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Sızıntının tam olarak ne sızıntısı olduğu henüz bilinmezken itfaiye ve AFAD ekiplerinin inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

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