Ankara'da belediyecilik çöktü! Mansur Yavaş çareyi bunda buldu: Trafiğe çıkmayın
Kar yağışı sonrası İstanbul ve Ankara'da belediyecilik çöktü. Özellikle başkentte vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çareyi, "Trafiğe çıkmayın" demekte buldu.
Başkent Ankara’da, gün boyu süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye tarafından tuzlamanın yapılmadığı şehirde, buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Kaygan yollarda kazalar meydana geldi.
Halkın çözüm beklediği Ankara’da, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, çözüm önerisi olarak vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, “Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum” dedi.