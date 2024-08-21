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Gündem Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya ulaştı
Gündem

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 18:24:00 -
Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya ulaştı

Ankara-Bolu sınırında Kızılcahamam ilçesinde başlayan anız yangını Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve 2 helikopter sevk edildi.

Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.
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