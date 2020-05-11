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Aktüel

Ankara’da ‘ayı saldırısı, bir kadını öldürdü’ iddiası

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ineklerini otlatmak üzere dışarı çıkan bir kadın ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:46:44 -
Ankara’da ‘ayı saldırısı, bir kadını öldürdü’ iddiası

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ineklerini otlatmak üzere dışarı çıkan bir kadın ölü bulundu. Kadının, ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği iddia edildi.


Alınan bilgiye göre; Kamile Çevik (60), saat 07.00 sıralarında Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Kozalan Mahallesinde ineklerini otlatmak için dışarıya çıktı. İddiaya göre, Çevik, ağaçlık alanda ayı saldırısına uğradı. Mahalledeki çobanların yaşlı kadını fark etmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çevik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çevik’in cenazesi, Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan, Çevik’in beş çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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