THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:32
Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazanın, otomobildeki kişilerin bir asker eğlencesine katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:32
  1. Gümüş
  2. Ankara
  3. Keçiören

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Bakan'a korkunç infaz kamerada
    1. Eski Bakan'a korkunç infaz kamerada
    2. Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
    3. CHP dökülmeye başladı! 'Bunları..
    4. Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti'..
    5. CHP'nin adayları ikisine de isyan..
    6. Gece kulübünün sahibi paketlendi
    7. Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu
    8. Filistin yönetimi İsrail saldırılarına..
    9. Başbakan Binali Yıldırım imzaladı!..
    10. Bakanlık sayısı 14’e indiriliyor
    11. Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir..
    12. Savcılıktan 28 Şubat'ta ikinci perde
    13. Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı:..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup..
    15. Meral Akşener için formül bulunamadı
    16. Kemal Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim..
    17. İran'ın Rusça 'ikinci dil' olsun..
    18. Lübnan Başbakanı Hariri'den Filistin'e..
    19. Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza:..
    20. Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok..
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler