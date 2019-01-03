Ankara'da araştırma görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i önce bıçaklayarak ardından da silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.03 Ocak 2019 Perşembe 15:37
Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.
Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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