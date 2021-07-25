Ankara’da AOÇ arazisinde yangın çıktı
Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.
Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.