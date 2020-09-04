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Gündem Ankara'da ambulans kaza yaptı! 3 sağlık çalışanı yaralandı
Gündem

Ankara'da ambulans kaza yaptı! 3 sağlık çalışanı yaralandı

Başkent Ankara'Da Sincan ilçesinde bir ambulans hasta almak için gittiği sırada otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 01:55:00 -
Ankara'da ambulans kaza yaptı! 3 sağlık çalışanı yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde gerçekleşen kaza, verilen bilgilere göre, R.A., yönetimindeki ambulansın hasta almaya giderken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 06 TKM 22 plakalı otomobille çarpması sonucu gerçekleşti.

Vatandaşlar kazayı polis, sağlık, ve itfaiye bildirdi. 112 Acil servis ekipleri R.A., S.K ve Y.Y., çevredeki hastanelere nakletti. Polis kazayla ilgili soruşturma açtı.

Olaya şahit olanlar, ambulansın haraket halindeyken önüne çıkan araca çarptığını belirtti.

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