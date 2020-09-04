Ankara'da ambulans kaza yaptı! 3 sağlık çalışanı yaralandı
Başkent Ankara'Da Sincan ilçesinde bir ambulans hasta almak için gittiği sırada otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde gerçekleşen kaza, verilen bilgilere göre, R.A., yönetimindeki ambulansın hasta almaya giderken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 06 TKM 22 plakalı otomobille çarpması sonucu gerçekleşti.
Vatandaşlar kazayı polis, sağlık, ve itfaiye bildirdi. 112 Acil servis ekipleri R.A., S.K ve Y.Y., çevredeki hastanelere nakletti. Polis kazayla ilgili soruşturma açtı.
Olaya şahit olanlar, ambulansın haraket halindeyken önüne çıkan araca çarptığını belirtti.