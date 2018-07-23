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Ankara'da alkollü hasta ve yakınlarından 112 ekibine saldırı

Çankaya'da 112 ekibinden sorumlu doktor Yusuf Bal bayılma şikayeti ile gittiği olay yerindeki müdahale sırasında alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:42
Ankara'da alkollü hasta ve yakınlarından 112 ekibine saldırı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çankaya'nın Öveçler Mahallesi'nde 112 ekibinden sorumlu Dr. Yusuf Bal'ın hastaya müdahalesi sırasında hasta ve yakınları tarafından darp edildiği bildirildi. Sağlıkta şiddet başlığıyla verilen yazılı açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğümüz 6220 Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal 22.07.2018 saat: 17:45’de vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi.Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatılmış ve Dr. Yusuf Bal Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine  yönlendirilmiştir" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında kafa travması geçiren Bal'ın ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi. Yaşanan saldırının ardından olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, "Konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takip altına alınmıştır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışlar bizi derinden üzmüştür. Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz. Dr. Yusuf Bal’a yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milliyet
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:42
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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