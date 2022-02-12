Ankara'da Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kent genelinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı.
Altındağ ilçesi ve Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.