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Gündem

Ankara'da 58 bina için yıkım kararı alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa semtlerinde yer alan 58 metruk yapının yıkılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 03:56:00 -
Ankara'da 58 bina için yıkım kararı alındı

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; 'Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanında bulunan 58 metruk yapının alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nce onaylandı.

Söz konusu alan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile Bakanlar Kurulu tarafından 'Riskli Alan' olarak ilan edilmişti.

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