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Yerel Ankara'da 5 katlı apartmanda yangın paniği!
Yerel

Ankara'da 5 katlı apartmanda yangın paniği!

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:13:00 - 2022-06-22 23:16:07

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.

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