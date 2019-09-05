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Ankara'da 3 yaşındaki çocuk otomobille markete daldı

3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:47
Ankara'da 3 yaşındaki çocuk otomobille markete daldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi. Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı. İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın  arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:47
  1. ankara
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