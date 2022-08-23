Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan 4 kişiyi tespit etti.

Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı.

3 ton 140 litre etil alkole el konuldu

Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.