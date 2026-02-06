  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!' Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’ Almanya İran ilişkileri gergindi koptu! Erakçi’den Başbakan Merz’e rest! Gazze’nin Direnişi Dünyayı Titretti! ABD’li Vatandaştan Tarihi İtiraf: "Bizi Siz Özgürleştirdiniz!" Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Yerel Ankara'da 3 katlı binada korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Ankara'da 3 katlı binada korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ankara'da 3 katlı binada korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü’nde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 56 yaşındaki H.M. yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü’nde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan H.M. (56), hayatını kaybetti.

Yangın saat 17.30 sıralarında Nallıhan’a bağlı Beycik Köyü’nde 3 katlı bir evin en üst katında çıktı. H.M.’ye ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yanan dairede yaptığı incelemede mahsur kaldığı belirlenen H.M.’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23