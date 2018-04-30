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Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenecek olan açık hava toplantısı nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Salı günü 10.00-17.30 saatleri arasında Sultan Saygılı başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulu organizesinde Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle “1 Mayıs İşçi Bayramı” konulu açık hava toplantısı düzenleneceği belirtildi. Söz konusu yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle 30 Nisan Pazartesi günü saat 00.00’dan 1 Mayıs Salı günü açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi’nin (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 1 Mayıs Salı günü saat 07.00’den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar şu yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi:

"Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası açılan cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile açılan cadde ve sokaklar), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca söz konusu açık hava toplantısında emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi ve herhangi bir müessif olayın meydana gelmesini önle

mek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, Ulaştırma Kavşağı ve Anadolu Meydanı çevresinde oluşturulacak tüm arama noktalarında açık hava toplantısına katılmak için gelen şahısların çanta (sırt çantası vb.) veya makyaj malzemesiyle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir" denildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ankara valiliği
  4. 1 mayıs
  5. kapatılacak yollar
  6. Kazım Karabekir Caddesi
  7. AKM

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